رياضة | جوارديولا يرد على جملة "مانشستر سيتي الذي لا يقهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرد على جملة "مانشستر سيتي الذي لا يقهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي على مقولة "فريقه الذي لا يقهر بعد انتزاع ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "عندما يقول الناس إننا أفضل فريق ولا نقهر إجابتي دائما تكون واحدة وهي أننا يجب أن نتطور في كل مباراة. وفي بعض الأحيان هناك تقلبات في الأداء صعودا وهبوطا".

وتجاهل جوارديولا ما تردد بشأن منح تغريدة ساخرة للاعبه كايل ووكر دوافع إضافية إلى ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال صراع الفوز باللقب.

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ونشر ووكر تغريدة ثم حذفها عقب تعادل ليفربول 1-1 مع ليستر سيتي في أنفيلد يوم الأربعاء الماضي.

وكان الفوز سيزيد الفارق بين ليفربول المتصدر ووصيفه السيتي إلى سبع نقاط، بعدما تلقى الأخير خسارة مفاجئة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد المتعثر يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح الفارق بعد هذا التعادل خمس نقاط فقط.

وأوضح ووكر في تعليقه على صورة لهاري ماجواير صاحب هدف ليستر سيتي الذي كان يتحدث مع أحد المشجعين في المدرجات خلال كأس العالم الأخيرة: "اعتقدوا أنهم سيزيدون الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط (في إشارة إلى ليفربول)".

وأضاف جوارديولا: "لا أهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وتغريدات اللاعبين وما ينشرونه على حساباتهم في هذه المواقع. لا يمكن السيطرة عليها. الدافع هو الفوز بالمباريات ولا يتعلق الأمر بتغريدة أو بأمر آخر".

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.