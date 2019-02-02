انت الان تتابع تفاصيل خبر صحافة العالم تغازل "العنابي" بعد إنجازه التاريخي.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 11:22 صباحاً - تغزّلت وسائل إعلام عالمية بالفوز التاريخي الذي حقّقه المنتخب القطري بتتويجه بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، من الإمارات.

وحاز منتخب الأدعم الفوز، أمس الجمعة، على نظيره الساموراي الياباني بـ3 أهداف مقابل 1، في المباراة التي جرت على استاد زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

صحيفة "الغارديان" البريطانية اختارت عنوان: "قطر مستضيف مونديال 2022 يصعق اليابان ويفوز بأكبر لقب آسيوي".

في حين عنونت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية صفحتها بـ"قطر تدخل التاريخ وتُحرز لقبها الآسيوي الأول على مستوى المنتخبات".

بدوره كتب موقع "فوكس سبورت" المتخصص في الشأن الرياضي: "قطر تتربع على العرش القاري الآسيوي وتصعق اليابان في نهائي كأس أمم آسيا 2019".

من جانبها تطرّقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى الحديث عن مواطنها فليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، والذي قاده للظفر بكأس أمم آسيا.

واختارت "واشنطن تايمز" عنوان: "مستضيف مونديال 2022 يُحرز لقبه الأكبر بالفوز بنهائي كأس أمم آسيا على اليابان بنتيجة 3 - 1".

في حين عنون موقع "إف تي بي إل" الأسترالي: "قطر المذهلة تفوز على اليابان وتُحرز كأس أمم آسيا".

وقدّم منتخب قطر نسخة مثالية لكأس آسيا؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.

ويضم منتخب قطر لاعبين من العيار الثقيل؛ كالقائد حسن الهيدوس، والثنائي الواعد أكرم عفيف والمعز علي، إلى جانب عبد الكريم حسن، المتوَّج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، علاوة على الحارس المتألق سعد الشيب