شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأحمر لمواصلة انتصاراته التي حققها خلال الفترة الأخيرة، ويدخل فريق الشياطين الحُمر لقاء اليوم السبت، مفتقداً عدداً كبيراً من لاعبيه للإصابة، أبرزهم الحارس علي لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو، في الوقت الذي يعد مركز قلب الدفاع صداعاً في رأس مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومعاونيه بعد الإصابات التي ضربته مؤخراً ما كان سبباً فى قيد رامي ربيعة العائد من إصابة طويلة قاربت على عاماً كاملاً محلياً وإفريقياً.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساًء، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS HD 1.