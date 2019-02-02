شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يسعى لمواصلة انتصاراته الإفريقية أمام سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

عندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء اليوم السبت، تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة التي يسعى الأحمر للفوز بها لوضع قدم في الدور ربع النهائي.

يدخل الفريق الأحمر مباراة اليوم، مفتقداً عدداً كبيراً من لاعبيه للإصابة، أبرزهم الحارس علي لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو، في الوقت الذي يعد مركز قلب الدفاع صداعاً في رأس مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومعاونيه بعد الإصابات التي ضربته مؤخراً ما كان سبباً فى قيد رامى ربيعة العائد من إصابة طويلة قاربت على عاماً كاملاً محلياً وإفريقياً.

يذكر أن الفريق الأحمر يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزه الأول على فيتا كلوب الكونغولى بهدفين دون رد، ثم واجه فريق شبيبة الساورة الجزائرى واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، بينما يقع فريق فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني برصيد ـ3 نقاط، ثم يأتى سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد ويقبع شبيبة الساورة في المركز الرابع بنقطة واحدة.