شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أهم مباريات اليوم في مختلف البطولات العالمية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم السبت 2 / 2 / 2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية، أبرزها بين برشلونة وفالنسيا ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الأسباني. ويستعرض "السعودية نيوز" مواعيد أهم مباريات اليوم. الدوري السعودي (القادسية - الفيحاء) الساعة 2:20 (الباطن - الأهلي) الساعة 5:15 (التعاون - النصر) الساعة 7:15 الدوري الأنجليزي (توتنهام - نيوكاس يونايتد) الساعة 2:30 (تشيلسي - هيدرسفيلد) الساعة 5 (كارديف سيتي - بورنموث) الساعة 7:30 الدوري الأسباني (ليفانتي - خيتافي) الساعة 2 (ريال سوسيداد - اتلتيك بيلباو) الساعة 5:15 (برشلونة - فالنسيا) الساعة 7:30 الدوري الألماني (بايرن ميونخ - ليفركوزن) الساعة 4:30 (بوروسيا دورتموند - اينتراخت فرانكفورت) الساعة 4:30 (شالكة - بوروسيا مونشنجلادباخ) الساعة7:30 الدوري الإيطالي (نابولي - سامبدوريا) الساعة 7 مساء (يوفنتوس - بارما) الساعة 9:30 الدوري الفرنسي (موناكو - تولوز) الساعة 9 دوري أبطال أفريقيا (لوبي ستارز - الوداد المغربي) الساعة 3 (بلاتنيوم - حوريا كوناكري) الساعة 3 (مازيمبي - الأفريقي التونسي) الساعة 3 (فيتا كلوب - شبيبة الساورة) الساعة 6 (أورلاندو بايرتس - الترجي) الساعة 9 مساء (الأهلي المصري - سيمبا) الساعة 9 الدوري التركي (قاسم باشا - سيفا سبور) الساعة 3

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