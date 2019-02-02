تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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السعودية نيوز365- يشهد اليوم السبت، إقامة العديد من المباريات الهامة، في مختلف ملاعب العالم، والتي من أبرزها مواجهة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.
دوري أبطال إفريقيا
حوريا الغيني × بلاتينيوم
يلتقي فريق حوريا الغيني مع نظيره بلاتينيوم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويذاع اللقاء على قناة
beIN SPORTS 8.
النادي الإفريقي × مازيمبي
يواجه النادي الإفريقي نظيره مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS 1
الوداد الرياضي × لوبي ستارز
يلتقي فريق الوداد الرياضي مع نظيره لوبي ستارز في تمام الساعة السادسة مساًء، على قناةbeIN SPORTS 1
شبيبة الساورة × فيتا كلوب
يلتقي فريق شبيبة الساورة مع نظيره فيتا كلوب، في تمام الساعة السادسة مساًء، على قناة
beIN SPORTS 3.
اورلاندو بيراتس x الترجي الرياضي
يلتقي فريق الترجي التونسي مع نظيره اورلاندو بيراتس في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة beIN SPORTS 8
الأهلي × سيمبا
يلتقي فريق الأهلي المصري مع نظيره سيمبا التنزاني، في تمام الساعة التاسعة مساًء، على قناة beIN SPORTS 1
توتنهام هوتسبير× نيوكاسل يونايتد
يلتقي فريق نيوكاسل يونايتد مغ نظيره توتنهام، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS 11
هيديرسفيلد تاون × تشيلسي
يواجه فريق هيديرسفيلد تاون نظيره تشيلسي، في تمام الساعة الخامسة مساًء على قناة beIN SPORTS 11
إيفرتون x وولفرهامبتون
يلتقي فريق وولفارهامبتون مع إيفرتون في تمام الساعة الخامسة مساًء، على قناة beIN SPORTS2
كريستال بالاس x فولهام
يلتقي فريق فولهام مع كريستال بالاس،في تمام الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS 7
بيرنلي x ساوثهامتون
يلتقي فريق ساوثهامتون مع بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساًء، على قناة beIN SPORTS 9
برايتون x واتفورد
يلتقي فريق برايتون نظيره واتفورد في تمام الساعة الخامسة مساًء، على قناة beIN SPORTS 8
كارديف سيتي x بورنموث
يلتقي فريق كارديف سيتي مع بورنموث في تمام الساعة السابعة والنصف، مساًء، على قناة beIN SPORTS 2
ليفانتي x خيتافي
يلتقي فريق ليفانتي مع خيتافي الساعة الثانية ظهًرا، على قناة beIN SPORTS 3
ريال سوسييداد x أتلتيك بيلباو
يلتقي فريق ريال سوسييداد مع أتليتك بيلباو في الساعة الخامسة والربع مساءا على قناة beIN SPORTS 3
برشلونة x فالنسيا
يلتقي فريق برشلونة مع فالنسيا الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN SPORTS 3
سيلتا فيجو x إشبيلية
يلتقي فريق سيلتا فيجو مع إشبيلية الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على قناة beIN SPORTS 3
إمبولي x كييفو فيرونا
يلتقي فريق إمبولي مع كييفو فيرونا في الساعة الرابعة عصرًا، على قناة beIN SPORTS 4
نابولي x سامبدوريا
يلتقي فريق نابولي مع سامبدوريا، الساعة الرابعة عصًرا، على قناة beIN SPORTS 4
يوفنتوس x بارما
يلتقي فريق يوفينتوس مع بارما الساعة التاسعة والنصف مساءً، على قناة beIN SPORTS 4
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن x الأهلي
يلتقي فريق الأهلي السعودي مع الباطن، في الساعة الخامسة والربع مساءً.
التعاون x النصر
يلتقي فريق التعاون مع النصر الساعة السابعة والربع مساءً.
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