انت الان تتابع هشام سليم للخطيب: «الأهلي عمره ما حصل فيه كده» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠١ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
أكد هشام سليم، أن الخطيب أعطى صورة خاطئة عن النادي الأهلي عندما منح الرئاسة الشرفية لـ"تركي آل شيخ"، بدعوى أن صالح سليم سبق وفعل ذلك مع الأمير عبد الله الفيصل، الذي كان يدعم الأهلي في الماضي، لأن هذا التبرير أيضًا كان خاطئًا. وقال هشام سليم، في تصريحات إذاعية لبرنامج "أسرار النجوم"، عبر راديو "نجوم إف إم" مع المذيعة إنجي على "الأهلي بمرحلة لم يمر بها من قبل، وأنا ألوم الخطيب مليون في المئة، وحتى الآن أحب أسمع رأيه علشان المفروض إن النادي الأهلي لا يدخل في مثل هذه الأمور".
وأضاف: "أنا أرجو من الخطيب يطلع يوضح، لأن الأهلي عمره ما حصل فيه كده، ولازم يتقال الفلوس اللي تبرع بها تركي آل شيخ راحت فين". وكان آل شيخ قد أعلن في وقت سابق أنه دعم الأهلي خلال 5 أشهر بمبلغ 261 مليون جنيه عقب تولى المجلس الحالي شئون النادي، بخلاف دعمه الخطيب قبل الانتخابات الماضية التي أجريت في 30
وأضاف: "أنا أرجو من الخطيب يطلع يوضح، لأن الأهلي عمره ما حصل فيه كده، ولازم يتقال الفلوس اللي تبرع بها تركي آل شيخ راحت فين".
وكان آل شيخ قد أعلن في وقت سابق أنه دعم الأهلي خلال 5 أشهر بمبلغ 261 مليون جنيه عقب تولى المجلس الحالي شئون النادي، بخلاف دعمه الخطيب قبل الانتخابات الماضية التي أجريت في 30 نوفمبر 2017 بستة ملايين.
ورغم أن آل شيخ أعلن في أكثر من مناسبة عن قيمة التبرعات، التي منحها مجلس الأهلي، وأنها لم تصرف في أوجه الإنفاق المتفق عليها إلا أن اللجنة التي شكلتها وزارة الرياضة لفحص هذه التبرعات وأوجه صرفها أكدت في تقريرها أن المثبت في الدفاتر من تبرعات آل شيخ 119 مليون جنيه، بينما لم يوضح التقرير مصير باقي المبلغ، الذي تحدث عنه رئيس هيئة الترفيه، والبالغ قيمته 142 مليون جنيه من أصل الـ261 مليونًا، الذي أعلن عن تبرعه بها للأهلي.
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