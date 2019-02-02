شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وسيمبا التنزاني في برج العرب ببطولة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الأهلى في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، نظيره سيمبا التنزاني على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المواجهة التى تأتى في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وهى المواجهة التي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها لوضع قدماً فى الدور ربع النهائي.

استهل الشياطين الحُمر مشوارهم في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم واجه فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، وحتى الآن وبعد مرور جولتين في دور المجموعات، يعتلي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليه فيتا كلوب الكونغولي بـ3 نقاط ثم يأتي سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد ويقبع شبيبة الساورة في المركز الرابع بنقطة واحدة.

يدخل الأهلى المباراة وهو يفتقد عدد كبير من لاعبيه بداعي الإصابة أبرزهم الحارس علي لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد فتحى وحمدي فتحى ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو، فى الوقت الذى يعد مركز قلب الدفاع صداعاً فى راس لاسارتي ومعاونيه بعد الإصابات التى ضربته مؤخراً ما كان سبباً في قيد رامي ربيعة العائد من إصابة طويلة قاربت على عاماً كاملاً محلياً وأفريقيا.

وأصبح لاسارتى مضطراً لإعادة محمد هاني لشغل مركز المساك الثان ليجاور أيمن أشرف، على أن يعود كريم نيدفيد للجبهة اليمني، ويلعب حسام عاشور العائد من الإصابة بجوار عمرو السولية فى منتصف الملعب ، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى بالكامل كالتالي : محمد الشناوى فى حراسة المرمي، وفى خط الدفاع على معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم نيدفيد، وفى الوسط حسام عاشور وعمرو السولية وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحي على أن يقود الهجوم الثنائي ناصر ماهر وجونيور أجاي.

على الجانب الآخر ، بدأ فريق سيمبا دوري الأبطال من الدور التمهيدي، حيث واجه فريق إمبابان سوالوز، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة 1-8، ثم قابل فريق نكانا الزامبي في دور الـ32 وتغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-6، وخاض الفريق التنزاني حتى الآن مبارتين في دور المجموعات، فاز في واحدة وخسر مثلها.

من جانبه، تحدث باتريك أوسيم المدير الفنى لفريق سيمبا التنزانى عن مواجهة الأهلى معلقاً :"اعترف باستحالة الفوز على الأهلى فى ملعبه، ملمحًا إلى وجود مجاملات من التحكيم لصالح عملاق أفريقيا."

وأضاف أوسيم أن فريقه يفتقر الخبرة خاصة وأنه لم يشارك فى مجموعات دورى الأبطال منذ 15 عامًا وأكد أن الأهلى هو أقوى فريق فى أفريقيا بالعقد الأخير على الرغم من خسارة النهائى فى آخر نسختين.