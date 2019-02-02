عضو مجلس النواب: الدوري الممتاز بخ

عبد الخالق صلاح

قال البرلماني سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، تعقيبًا على المناوشات بين الأهلي وبيراميدز: "عيب اللي بيحصل، مش لازم اللي بيحصل بينكم ده".

وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، أنه يجب على الجميع الانصياع لقرارات اتحاد الكرة ويجب توقيع العقاب على من يخالف.