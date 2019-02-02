هازارد أفضل لاعب في منتخب بلجيكا 2018

اختار مشجعو المنتخب البلجيكي، جناح تشيلسي الأيسر إدين هازارد، أفضل لاعب في “الشياطين الحمر” خلال عام 2018 الذي احتل فيه الفريق المركز الثالث في مونديال روسيا.

وذكر الاتحاد البلجيكي في بيان أعلن فيه عن نتائج التوصيت الإلكتروني الذي أجري في الفترة من التاسع وحتى 31 يناير(كانون الثاني) المنصرم “قائدنا إدين هازارد اختير للعام الثاني على التوالي. صاحب الكرة الفضية في المونديال السابق تفوق على أكسيل فيتسل وكيفن دي بروين”.

وحصل هازارد (28 عاماً) على أصوات 14 ألفاً و974 شخصاً متفوقاً على فيتسل (3.801 صوت) ودي بروين (2.005 صوتاً) ودريس ميرتنز (1.552 صوتاً) وروميلو لوكاكو (1.221 صوتاً).