بوكيتينو يطمئن جماهير توتنهام على كين

قال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الجمعة، إن مهاجمه المصاب هاري كين يتعافى بشكل جيد ويتطلع للعودة في أسرع وقت ممكن.

ويحتل توتنهام، الذي يستضيف نيوكاسل يونايتد بإستاد ويمبلي غداً السبت، المركز الثالث في الترتيب بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر قبل 14 مباراة على نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يغيب كين، هداف النادي الواقع في شمال لندن برصيد 14 هدفاً في الدوري هذا الموسم، حتى مارس (آذار) بعد إصابته بقطع في أربطة الكاحل ضد مانشستر يونايتد يوم 13 يناير (كانون الثاني).

ونشر اللاعب قبل أيام مقطع فيديو في حسابه على تويتر أظهره وهو يجري تدريبات خفيفة مما زاد من آمال عودته للعب مبكراً.

وأبلغ بوكيتينو الصحافيين: “لا يمكنني أن أخبركم إن كان برنامجه العلاجي يسير أسرع من الجدول الزمني أو لا، نقيم حالته يومياً، يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قوي جداً وجاهز ويركض ويجري بعض التدريبات، إنه قوي للغاية ويبذل 200% من الجهد لمحاولة العودة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “سنرى ما سيحدث، نحتاج إلى تقييم حالته يومياً وأسبوعياً، لكننا سعداء بالطريقة التي يتعافى بها”.

وقال بوكيتينو إن ديلي آلي لاعب وسط منتخب إنجلترا، المتوقع غيابه أيضاً حتى مارس (آذار) بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، يبلي بلاء حسناً أيضاً.