كفيتوفا تخسر أمام فيكيتش في دور الثمانية لبطولة سان بطرسبرغ

واستفادت فيكيتش المصنفة 30 على العالم تماماً من ارتكاب اللاعبة التشيكية 42 خطئاً سهلاً لتتفوق في 83 دقيقة.

وتلتقي فيكيتش في الدور قبل النهائي مع الفائزة من مواجهة روسية خالصة بين المصنفة الثالثة داريا كاساتكينا وفيرا زفوناريفا.

وفقدت كفيتوفا المصنفة الثانية على العالم، التي خسرت أمام اليابانية نعومي أوساكا في نهائي استراليا المفتوحة الأسبوع الماضي، شوط إرسالها للمرة الثانية في المجموعة الافتتاحية لتتقدم فيكيتش 5-4 قبل أن تفوز بالمجموعة الأولى.

وفازت كفيتوفا بأول شوط في المجموعة الثانية لكن الكرواتية فيكيتش رفعت من مستواها وفازت بستة أشواط متتالية لتحقق ثالث انتصار على لاعبة ضمن أول خمسة مراكز في التصنيف العالمي.

وفي وقت سابق احتفلت أرينا سبالينكا بأول أسبوع لها ضمن أول عشر مصنفات على العالم بفوز سهل على الروسية الصاعدة من التصفيات إيكاترينا ألكسندروفا 6-3 و6-4.

وتلتقي المصنفة العاشرة عالميا القادمة من روسيا البيضاء مع كيكي بيرتنز التي فازت على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-2 و3-6 و6-0.