موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

النادي الأهلي كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم النادي الأهلي نظيرة سيمبا التنزالي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويدير اللقاء الحكم ماجيتي نداي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تذاع مباراة الأهلي وسيمبا التزاني بشكل حصري علي قناة بي إن

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربعة نقاط حصدهما من مباريتين، فاز في مباراة وتعادل بواحدة، ويلية في المركز الثاني فيتا كلوب الكونغولي برصيد ثلاث نقاط، وفي المركز الثالث سيمبا التنزاني برصيد ثلاث نقاط، وفي المركز الرابع شبية الساورة الجزائري بنقطة واحدة.

مع الذكر الأهلي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمان ألقاب. الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.تذاع مباراة الأهلي وسيمبا التزاني بشكل حصري علي قناة بي إنسبورت HD 1 المشفرة.ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربعة نقاط حصدهما من مباريتين، فاز في مباراة وتعادل بواحدة، ويلية في المركز الثاني فيتا كلوب الكونغولي برصيد ثلاث نقاط، وفي المركز الثالث سيمبا التنزاني برصيد ثلاث نقاط، وفي المركز الرابع شبية الساورة الجزائري بنقطة واحدة.مع الذكر الأهلي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمان ألقاب.

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