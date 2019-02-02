جماهير الأهلي تحيي ذكرى مذبحة بورسعيد في مباراة سيدات الطائرة

كتب – محمد اللاهوني حرصت مجموعة من جماهير النادي الأهلي على إحياء ذكرى مجزرة ستاد بورسعيد في مباراة الأهلي والمحرق البحريني في البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة. الطائرة للسيدات بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة. ورفعت جماهير الأهلي لافتة كبيرة مكتوب عليها "72 في الجنة يا شهيد".. وهتفت لشهداء مجزرة بورسعيد الذين فقدوا حياتهم بعد مباراة الأهلي والمصري يوم 1 فبراير 2012 في الدوري باستاد بورسعيد. وفاز الأهلي عل المحرق بثلاثة أشواط نظيفة.

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