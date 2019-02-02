رياضة | صن داونز يفوز على أسيك بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صن داونز يفوز على أسيك بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انفرد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الجمعة، بصدارة المجموعة الأولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤقتا، بعدما فاز على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري 3 ـ 1.
وسجل أهداف صن داونز موسى ليبوسا وثيمبا زواني وإيمليانو تادي في الدقائق العاشرة و56 والأخيرة من المباراة على الترتيب، فيما سجل هدف أسيك ميموزا الوحيد أحمد ديوماندي في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.
ورفع صن داونز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أسيك ميموزا عند 3 نقاط في المركز الرابع.
ويلعب لوبي ستارز النيجيري مع الوداد الرياضي المغربي غدا، في ذات المجموعة.
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