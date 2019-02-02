رياضة | اتهام نيمار بالفساد والاحتيال

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وجهت المحكمة الإسبانية صدمة مدوية للبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان اليوم الجمعة برفض الطعن المقدم من اللاعب في قضية التهرب الضريبي.

ذكرت إذاعة الكادينا سير الإسبانية، أن نيمار سيحاكم بتهمة الفساد والاحتيال لإخفاء السعر الحقيقي لعملية انتقاله من سانتوس البرازيلي إلي برشلونة.

واضافت الكادينا سير، أن المحكمة وجهت الاتهامات لكلا من نيمار ووالده، وساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق وبارتوميو الرئيس الحالي والنائب السابق أوديليو رودريغيز ، بتهمة ارتكاب جرائم الاحتيال غير اللائق ، في أسلوب التعاقدات.

واكدت الإذاعة أن نيمار سوف يظهر كمتهم في قاعة المحكمة حسب التاريخ الذي سيتم تحديده في الأيام المقبلة.