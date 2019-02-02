رياضة | صدمة في مدة غياب حارس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في مدة غياب حارس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، منذ قليل ، التشخيص الطبي الصادم لإصابة حارس مرماه الهولندي ياسبر سيلسين.

وقد أُصيب سيليسين خلال المران المسائي للبارسا اليوم استعدادًا لمواجهة فالنسيا غدًا ضمن منافسات الليجا.

وقال برشلونة في بيانًا رسميًا عبر حسابه على تويتر: خضع لاعب الفريق الأول ياسبر سيليسين لفحوصات طبية اليوم ، أظهرت إصابته بتمزق في عضلة ساقه اليمنى ، وسوف يغيب تقريبًا لمدة 6 أسابيع.

وبالتالي ، تأكيد غياب سيليسين بشكل رسمي عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في ذهاب وإياب نصف كأس ملك إسبانيا يومي 6 و27 فبراير.

ويعد غياب سيليسين ضربة قوية للبارسا نظرًا لأنه الحارس الأساسي للفريق الكتالوني بالكأس ، ولكن سوف يكون تير شتيجن حارس الفريق بالكأس ، أما الحارس الشاب إيناكي بيينا سيكون الحارس الثاني بعد إصابة سيليسين.