رياضة | النني يوجه رسالة خاصة لـ"سواريز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النني يوجه رسالة خاصة لـ"سواريز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المصري محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي رسالة خاصة للوافد الجديد للفريق دينيس سواريز بعد انضمامه بشكل رسمي من برشلونة خلال الميركاتو الشتوي.

ونشر الننى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة تجمعه بسواريز فى تدريبات الفريق وكتب عليها: "مرحبًا بك فى عائلتنا يا صديقى".

وكان سواريز قد اتفق مع برشلونة على الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة لنادي أرسنال مع خيار الشراء بعد نهاية الموسم.

ورحل سواريز عن برشلونة بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق فالفيردي.