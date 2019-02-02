رياضة | خاص- الكشف عن موقف عبدالله جمعة من مباراة جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- الكشف عن موقف عبدالله جمعة من مباراة جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة لتشكيل فريقه الأساسي أمام جورماهيا الكيني في المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن لقاءات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في تدريبات الفريق الأبيض أمس بكينيا فى أنكل القدم ولم يتمكن من استكمال المران.

وكشف مصدر بفريق الزمالك أن إصابة اللاعب بسيطة ولن تعوقه عن المشاركة مع الفريق أمام جورماهيا الكيني حيث سيخضع غدا لاختبار طبي للتأكد من سلامته على أن يشارك في المران بصورة طبيعية استعدادا للدفع به في التشكيل الأساسي للفريق.

وغاب اللاعب عن مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أمام المقاصة والتي انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف لهدف بعدما تعرض للطرد في مباراة بيراميدز والتي تعادل فيها الفريقان بثلاثة أهداف لمثلهما.

وستقام مباراة الزمالك وجورماهيا فى الثالثة من عصر غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم بجانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.