كيف تعامل إعلام دول الحصار مع إنجاز قطر التاريخي؟

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خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 12:51 صباحاً - أظهر فوز المنتخب القطري في كأس آسيا للعام 2019 على نظيره الياباني اليوم الجمعة، تباين إعلام دول الحصار في تناوله إنجاز "العنابي" التاريخي بطريقة أثارت السخرية ضد إعلام الدول المُحاصِرة.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر"، حيث انقسمت مواقف الصحف الرسمية والوكالات بين التجاهل الكامل واستبعاد كلمة "قطر" من عناوين الأخبار في الصحف من جهة، أو التركيز أكثر على خسارة المنتخب الياباني والإشادة باللجنة المنظمة للبطولة من جهة أخرى.

وفي المباراة النهائية قللت ردود الفعل الصادرة عن دول الحصار من فوز قطر بلقب كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها، حيث لم يظهر الخبر على وكالات الأنباء السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية.



في حين نشرت صحف أبوظبي الخبر على استحياء، ولم تذكر كلمة "قطر" في عناوين أخبارها، ومنها صحيفة "البيان" التي عنونت الخبر "اليابان تخسر نهائي آسيا"، ولم يتطرق الخبر مطلقاً لمنتخب قطر قبل أن تعيد الصحيفة صياغته وتكتب فوز قطر.

أما القنوات الرياضية في هذه الدول، لا سيما الإماراتية، فكانت في واد آخر وكأن البطولة لا تقام على أرضها، فلم تواكبها لا بخبر ولا بفيديو أو حتى بتغريدة على موقعها في "تويتر".

وكان المغردون الإماراتيون أكثر "تطرفاً" في الهجوم على إنجاز قطر التاريخي أمام اليابان، حيث بدؤوا يومهم بالتحريض على قطر وتشجيع منتخب "الساموراي" وحمل الكثير من المشجعين الإماراتيين لافتات تدعو لفوز اليابان على قطر، لكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً.

واللافت في أن وسائل الإعلام الإماراتية لا سيما الرياضية مررت فوز قطر على اليابان مرور الكرام دون مباركة أو الحديث حول أداء الفريقين، ليعودوا إلى الحديث عن التنظيم وخروج الإمارات من المربع الذهبي أمام المنتخب القطري 4 -0.

وقبل يومين، أشغل فوز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس آسيا النشطاء في العالم، حيث كان الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي لما حملته المباراة من أجواء وأحداث تفاعلية انتقلت من الرياضة إلى السياسة. كما حظيت أجواء المباراة غير الطبيعية بتفاعل عالمي من قبل الصحافة وشخصيات سياسية مهمة.