الامارات | بالأرقام.. «الإمارات 2019» تتغنى بـ 130 هدفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «الإمارات 2019» تتغنى بـ 130 هدفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت النسخة الـ17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم (الإمارات 2019)، رقماً تاريخياً في عدد الأهداف المسجلة في 51 مباراة، خلال الحدث القاري، بعد أن سجلت المنتخبات المشاركة 130 هدفاً بواقع 2.3 في المباراة الواحدة، بمعدل 96 هدفاً تم إحرازها في 36 مواجهة، من بينها تسعة أهداف سُجلت عن طريق ضربات الجزاء، فيما ضاعت ضربة واحدة.

وشهدت الجولة الأولى من دور المجموعات تسجيل 36 هدفاً، فيما شهدت الجولتان الثانية والثالثة تسجيل 30 هدفاً في كل جولة، وانتهت 31 مباراة بفوز أحد المنتخبين المتنافسين، لتصل نسبة الانتصارات إلى 86%، مقابل 14% من المواجهات التي آلت النتيجة فيها إلى التعادل، بينما لم تهتز الشباك في ثلاث مباريات فقط بنسبة 8.3%

ونجحت أربعة منتخبات في الحفاظ على نظافة شباكها في الدور الأول، هي: الأردن وكوريا الجنوبية وإيران وقطر، ونال منتخب كوريا الشمالية لقب أسوأ دفاع، إذ استقبلت شباكه 14 هدفاً.

ورصدت الإحصاءات أن 51% من أهداف البطولة في الدور الأول سُجلت في الشوط الثاني، مقابل 49% في الفترات الأولى، رغم أن أكثر الفترات التي شهدت اهتزاز الشباك بغزارة كان ربع الساعة الأخير من جميع المواجهات، وسُجل فيه ربع عدد الأهداف.

ويعتبر المنتخبان الأردني والأوزبكي أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول، بواقع ثلاثة للنشامى، وستة أهداف من أصل سبعة سجلها الأوزبكي في تلك المرحلة من البطولة.

وتشير الإحصاءات إلى أن 68.75% من الأهداف سُجلت عبر الهجمات السريعة، مقابل نسبة 31.25% لأهداف الهجمات الهادئة الإيقاع، إذ تفوقت إيران واليابان وأوزبكستان، في هذا الطابع من الأهداف.

وسجل ثلاثة لاعبين من منتخبات قيرغيزستان واليمن والعراق، بالخطأ، في مرمى فرقهم بالدور الأول، ونجح ثلاثة منتخبات في العبور إلى الدور الثاني بالعلامة الكاملة في المباريات الثلاث، هي قطر وكوريا الجنوبية واليابان، في حين لم تحصد منتخبات تركمانستان، وكوريا الشمالية، اليمن، والفلبين، أي نقطة في دور المجموعات.

كما نجحت سبعة منتخبات في عدم استقبال أي خسارة، طوال الدور الأول، هي: الإمارات، الأردن، إيران، العراق، كوريا الجنوبية، قطر، واليابان.

وشهد الدور ثمن النهائي 17 هدفاً، من بينها ثلاثة أهداف سُجلت عن طريق ضربات الجزاء، بمعدل هدفين تقريباً في المباراة الواحدة، وجرى في هذه المرحلة من البطولة الاحتكام لأشواط إضافية في أربع مباريات، جمعت الأردن مع فيتنام، والإمارات مع قيرغيزستان، وكوريا الجنوبية ضد البحرين، وأستراليا مع أوزبكستان، وانتهت مباراتان منها في زمن التمديد الإضافي، في حين حُسمت النتيجة في أربع مباريات في وقتها الأصلي، إذ فازت اليابان على السعودية بهدف، وإيران على عُمان بهدفين دون رد، وقطر على العراق بهدف دون رد، وفازت الصين على تايلاند 2-1.

ويعد الدور ربع النهائي الأقل تهديفاً، إذ سُجلت ستة أهداف في أربع مباريات، بواقع 1.25 في المباراة الواحدة.

وانتهت ثلاث مواجهات بنتيجة 1-صفر، فازت بها الإمارات على أستراليا، وقطر على كوريا الجنوبية، واليابان على فيتنام، بينما حققت إيران النتيجة الكبرى في تلك المرحلة من البطولة، على حساب الصين بثلاثة أهداف دون رد.

فيما كان الدور نصف النهائي هو أكثر أدوار البطولة مُعدلاً للتهديف، بواقع 3.5 في المباراة الواحدة، بينما شهد النهائي تسجيل أربعة أهداف.

20 انتصاراً حصيلة العرب.. مقابل 18 خسارة

حققت المنتخبات العربية، المشاركة في كأس آسيا، 20 انتصاراً، واستقبلت 18 خسارة، وثمانية تعادلات، على صعيد الأدوار المختلفة للبطولة.

وشهد الدور الأول تسجيل 13 انتصاراً مقابل 12 خسارة، وتعادلوا في ثماني مواجهات، ليبلغ عدد النقاط التي حصدها العرب في تلك المرحلة من البطولة 47 نقطة، من 99 نقطة.

وفي دور الـ16، حققت المنتخبات العربية انتصارين فقط، فيما نالت خمس هزائم، ودعت بها السعودية والبحرين والعراق وعمان والأردن تلك المرحلة من البطولة، في حين حققت العلامة الكاملة في الدور ربع النهائي بالفوز في مباراتين، كانا للإمارات على حساب أستراليا، وقطر على حساب كوريا الجنوبية.

وفي نصف النهائي، حقق العرب الفوز في مباراة، والخسارة في مثلها.

وسجلت المنتخبات العربية في أدوار البطولة كافة 56 هدفاً، من بينها 41 هدفاً في دور المجموعات، وستة أهداف في دور الـ16، وهدفان فقط في الدور ربع النهائي، وأربعة أهداف في نصف النهائي، وثلاثة في النهائي.

190 بطاقة ملونة

أشهر قضاة الملاعب البطاقات الملونة 190 مرة، بواقع 185 للبطاقة الصفراء، وخمس مرات للبطاقة الحمراء. وشهد الدور الأول معاقبة لاعبي المنتخبات الـ24 بالبطاقة الصفراء في 127 مرة، بينما حصل أربعة لاعبين فقط على البطاقة الحمراء. وشهد الدور الثاني تسجيل 33 بطاقة صفراء، في حين تم إشهار 12 بطاقة صفراء في الدور ربع النهائي، دون أن يشهد هذا الدور أي بطاقات حمراء، وفي الدور نصف النهائي عُوقب اللاعبون بثماني بطاقات صفراء وواحدة حمراء، وفي النهائي خمس بطاقات صفراء، بينما بلغت حصيلة الأخطاء 1374 لعبة.

إحصاءات كأس آسيا (الإمارات 2019)

عدد المباريات: 51.

عدد الأهداف: 130.

نسبة الأهداف في المباراة الواحدة: 2.3.

عدد التسديدات: 1196.

التسديدات على المرمى: 398.

التمريرات: 43491.

الركنيات: 475.

ضربات الجزاء المُحتسبة: 17.

الضربات المُسجلة: 15.

الضربات المُهدرة: 2.

البطاقات الصفراء: 185.

البطاقات الحمراء: 5.

عدد الأخطاء: 1374.