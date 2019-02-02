شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: الأحمر أكثر نادٍ تأجلت مبارياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد نادى بيراميدز على الخطاب الذى أرسله النادى الأهلى الى اتحاد الكرة، صباح أمس الجمعة، ليخطره بأن النادى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته فى بطولة الدورى وفقاً لجدول المسابقة المعلن رسمياً ومع الأطراف نفسها دون تعدٍّ.

وقال أحمد عفيفى، المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز، إنه يتفهم جيداً دفاع النادى الأهلى عن جدول عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بسبب الصدف السعيدة التى جنّبته أى مواجهات صعبة فى أوقات تعثر الفريق الأحمر ومعاناته غيابات كثيرة بداعى الإصابة تارة وانخفاض المستوى الفنى تارة أخرى. وشدد المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز على أن الأهلى هو أكثر نادٍ فى تاريخ الدورى المصرى تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدورى، ولكن يبدو أن نظرة الأهلى- لسبب ما- اختلفت. وأشار «عفيفى» إلى أن تأكيد الأهلى رفضه خوض أى لقاء فى أى موعد سيتم تعديله قد يُغضِب بشدة المستائين دائماً من هذه النبرة والمنادين دائماً بالهدوء، إن كان الهدوء هو فعلاً ما يعنيهم كما أظن. وقال «عفيفى»: «ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقى مما يسمى (تكافؤ الفرص) وليس تعديل مواعيد المباريات، وبالتالى لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات، ولا داعى للخوف من المزيد من الإجهاد».

وتابع: «أظن كما يعتقد الجميع أن الأهلى مستعد دائماً لأى منافس لأنه- كما نعرف جميعاً- بمَن حضر». وكان تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، قد اقترح حلاً لأزمة المباريات المؤجَّلة، خلال تصريحات تليفزيونية، وقال: «لا يمكن أن نخوض مباريات فى الدور الثانى للدورى والدور الأول لم ينته بعد، وهذا أبسط حقوقنا.