شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض فى خطاب رسمى إجراء أى تعديلات على جدول المسابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادى الأهلى، الفكرة التى تم طرحها بتعديل مباريات الدورى الممتاز، خلال الفترة المقبلة، وأرسل خطاباً لاتحاد الكرة صباح أمس «الجمعة» يخطره بأن النادى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته فى بطولة الدورى وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا من جانب لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلى لأسباب لا تخصه من اللقاءات التى تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلى يعتذر عن عدم مواجهة أى منافس آخر فى موعد المباراة التى تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة، ورفض ما تردد فى الأيام الماضية باتهام الأهلى بالحصول على مجاملات من اتحاد الكرة، وقام بعمل مقارنة رقمية مع مباريات الأهلى ومنافسيه الزمالك وبيراميدز.

وقال الأهلى فى بيان رسمى: الأرقام تؤكد أن النادى ومنذ بداية الموسم وحتى تاريخه لعب 35 مباراة فى البطولات المختلفة، مقابل 29 مباراة للزمالك، و21 مباراة لبيراميدز، على الوجه التالى: مباريات النادى الأهلى 35 مباراة، 16 مباراة فى بطولة الدورى، ومباراة واحدة فى بطولة كأس مصر، و14 مباراة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا منها 10 مباريات فى نسخة 2018 و4 مباريات فى النسخة الحالية 2019، بالإضافة لأربع مباريات فى بطولة زايد للأندية العربية، خاض فيها الفريق 14 مباراة فى القاهرة، و11 مباراة فى برج العرب، ومباراة واحدة فى السويس، و9 مباريات خارج مصر، منها مباراتان فى تونس، ومباراتان فى الجزائر، ومباراة واحدة فى كل من غينيا، وبتسوانا، وإثيوبيا، ولبنان، والإمارات.

أما عن مباريات نادى الزمالك فخاض 29 مباراة، على النحو التالى، 18 مباراة فى بطولة الدورى، ومباراة واحدة فى بطولة كأس مصر، و4 مباريات بطولة زايد للأندية العربية، ومثلها فى بطولة كأس الكونفيدرالية، ومباراة واحدة فى بطولة كأس السوبر المصرى السعودى، وخاض الزمالك منها 20 مباراة فى القاهرة، وأربع مباريات فى برج العرب، ومباراة واحدة فى السويس. كما خاض أربع مباريات خارج مصر: مباراة واحدة فى كل من الكويت، وتشاد والمغرب والسعودية. فيما، خاض نادى بيرامديز 21 مباراة، 20 مباراة فى بطولة الدورى، ومباراة واحدة فى كأس مصر.