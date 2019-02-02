شكرا لقرائتكم خبر عن «شيلونجو»: الإسماعيلي يسعى لاستمرار الانتصارات.. ولا أشغل بالي بلقب الهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الناميبي بنسون شيلونجو، مهاجم وهداف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على صعوبة مواجهة مصر المقاصة، مشيرا إلى أن تلقي الأخير هزيمتين في أخر مباراتين يزيد من صعوبة اللقاء.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الفيومي الخميس المقبل، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف شيلونجو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «سنواجه فريق المقاصة بحذر شديد لرغبته في الخروج من سلسلة النتائج السلبية، نتطلع للحفاظ على مسيرة الانتصارات من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول الترتيب».

وأتبع هداف الإسماعيلي: «سنستغل الدفعة المعنوية القوية بعد أن حققنا فوزين متتاليين في الاستعداد لهذا اللقاء».

واختتم مهاجم سموحة الأسبق: «لا أشغل بالي بلقب الهداف، دائما ما أنظر لمصلحة الفريق ككل وليس للألقاب الفردية، سعيد بإشادة الجماهير وأعدهم بأني سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم».