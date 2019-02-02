شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد يتحدث عن إصابات الأهلي والهدف من مباراة سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أي بطولة يشارك بها الأهلي بهدف تحقيق اللقب.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في المباراة المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف هشام محمد، في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء، أن بطولة أفريقيا هي اللقب المُفضل لدى كل لاعبي الأهلي والجماهير، لذا فإن جميع اللاعبين لديهم هدف واضح، وهو تصحيح الإخفاق في آخر نسختين، وإدراك اللقب هذا الموسم.

وأشار هشام، أن جميع اللاعبين مستعدون لمباراة الغد أمام سيمبا، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للاعبي الأهلي في تلك المواجهة.

وأوضح أن الأهلي لديه هدف من مباراة الغد، وهو استمرار صدارته للمجموعة فضلا عن تجميع أكبر عدد من النقاط لضمان التأهل.

وتحدث هشام محمد عن العناصر الجديدة بالفريق، مشيرًا إلى أن الجميع بدأ ينسجم بشكل جيد، وسوء الحظ فقط هو من يبعد بعض اللاعبين للإصابة.

وأشار هشام محمد، إلى أنه متفائل بالمرحلة المقبلة، وأن الأداء يتحسن مباراة تلو الأخرى، وهذا ما يعكس مدى الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني.

وعن مسألة الإصابات، قال هشام محمد، إن أي لاعب يشارك يجب أن يكون مُعافى بنسبة ١٠٠% من الإصابة، وهذا أمر تنسيقي يحدث مع أي لاعب والطبيب والمدير الفني في اجتماع ثلاثي قبل أن يعود للمشاركة من جديد.

وقال محمد، إن الجهاز الفني بقيادة لاسارتي يتعامل بشكل مميز للغاية على الجوانب النفسية مع اللاعبين لتفادي التفكير في كثرة الإصابات.