شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا التنزاني: «بطولات الأهلي تتحدث عنه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باتريك أوسيم، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، إن النادي الأهلي من أكبر أندية أفريقيا، مشيرا إلى صعوبة مهمة فريقه أمام الأهلي في بطولة أفريقيا، مضيفًا أن هناك فرقا تجد صعوبة في الخروج بنتيجة إيجابية عند مواجهتها على ملعبها لذا سيكون سعيد جدا حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة من مساء غد السبت، باستاد برج العرب، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المدير الفني لفريق سيمبا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، مشيرا إلى عاملي الأرض والجمهور، وأن شكل فريقه في مواجهة الإياب في تنزانيا سيختلف عما سيحدث في مواجهة الغد.

وشدد باتريك، على أن الأهلي نادي كبير وعريق، وهذه حقيقة لا تقبل النقاش، فالعديد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية تتحدث عن الأهلي على مدار ١١٢ سنة.

وأكد مدرب سيمبا، أنه يعرف أن الأهلي يعاني من إصابات إلا أن لديه قائمة تضم ٣٠ لاعبا، قادرة على تعويض الغيابات، مشيرا إلى أن فريقه أيضا يعاني من الغياب بعدما تأكد غياب ٤ عناصر من تشكيلة الفريق الرئيسية في مباراة الغد.