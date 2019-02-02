اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019

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جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الرياضة اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 العديد من الأحداث الهامة والتى جاء على رأسها إصابة عبد الله جمعة لاعب الزمالك قبل مواجهة جورماهيا الكينى فضلا عن إعلان المارد الأحمر نفاذ تذاكر مواجهة سيمبا التنزانى.

الفردة الشمال أزمة فى الزمالك قبل مواجهة جورماهيا الكيني

تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، لإصابة في تدريبات الفريق الأبيض اليوم بكينيا عبارة عن إصابة فى أنكل القدم ولم يتمكن اللاعب من استكمال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل قي الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي غدا السبت خلال التدريب الأخير للفريق الذي سيقام على ملعب المباراة لتحديد موقفه من المشاركة في اللقاء من عدمه.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم الإعلان عن مواعيد كأس مصر خلال الفترة الحالية لرغبة المجلس ولجنة المسابقات فى إنهاء بطولة الدورى الممتاز أولاً. وكان عدد من الأندية قد طالب بتحديد مواعيد مباريات كأس مصر واللقاءات المتبقية ، وهو ما دفع مسئولو الجبلاية للتأكيد على أن مباريات الدورى هى الأهم لإنهائها قبل إنطلاق بطولة امم أفريقيا أو بقاء أسابيع قليلة ولعبها بعد إنتهاء أمم أفريقيا.

اتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك..اعرف التفاصيل

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، طلب نادى الزمالك بتعديل جدول الدورى وإقامة جميع المباريات المؤجلة للنادى الأهلى من الدور الأول وكأس مصر، قبل أن يخوض الأبيض أى مواجهة بالدورى بعد مباراة النجوم المقبلة بالمسابقة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا يؤكد فيه رفضه تعديل جدول الدورى الذى تم اعلانه من جانب لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، خاصة وأن الموسم الحالى استثنائيا وأى إرتباك فى الجدول قد يتسبب فى إلغاء الدورى، كما تضمن البيان تجديد الثقة فى عامر حسين رئيسا للجنة المسابقات.

الأهلي يعلن نفاذ تذاكر مواجهة سيمبا

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء غداً، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واشار مرجان الي انه تم طباعة ١٢ ألف تذكرة نفذت بالكامل عن طريق الحجز الالكتروني حيث الذي تم حجز ٣٩٠٠ تذكرة من خلال الحجز الإلكتروني ، فيما تم بيع ٧٠٠٠ تذكرة تم بيعهم من خلال منفذ الإسكندرية الذي توافرت فيه التذكر منذ يوم الاربعاء وحتي صباح اليوم الجمعة علي مدار ٣ أيام بالإضافة إلي ١٠٠٠ تذكرة لاعضاء الجمعية العمومية للنادي.

بسبب فرجاني والنقاز.. سفير تونس يدعم الزمالك في كينيا

حرص حاتم الاندلسي سفير تونس فى كينيا على التواجد فى فندق إقامة بعثة الزمالك بنيروبى للاطمئنان على الثنائى التونسى فرجانى ساسى حمدى النقاز لاعبى الابيض المتواجدين مع الفريق لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد بالكونفيدرالية الافريقية.

وعقد الاندلسى جلسة مع فرجانى ساسى اطمئن خلالها عليه بينما غاب حمدى النقاز بسبب نومه وأكد توفير كافة الإمكانيات للاعبين وبعثة الزمالك ودعمه فى مواجهة جورماهيا.

كابتن الأهلي عن مواجهة سيمبا: نريد تعويض خيبة أخر نسختين

قال هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أي بطولة يشارك بها الأهلي بهدف تحقيق اللقب.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في المباراة المقرر إقامتها غدا، السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

صور.. كواليس مران الزمالك الأول في كينيا

خاض الزمالك أول تدريب له بكينيا على ملعب يوتيللي فى العاصمة الكينية نيروبي الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق مسافة 6 كيلو متر وذلك بعد وصول البعثة فجر اليوم الجمعة إلى كينيا، استعدادا لملاقاة فريق جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

شاهد.. نجوم الزمالك في نيروبي

تحرك لاعبو فريق الكرة بنادى الزمالك الى ملعب التدريب لخوض المران الاول للفريق بالعاصمة الكينية نيروبي استعدادا لخوض لقاء جوماهيا الكينيى فى بداية مشوار الابيض بدور المجموعات بالكونفدرالية .

ويلتقى الزمالك مع جورماهيا فى الثالثة عصر الاحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة التى تضمن حسين داى الجزائرى وبترو اتليتكو الانجولى جورماهيا والزمالك.

ربع مليون جنيه عقوبة ضد أى لاعب في الأهلي يتحدث لوسائل الإعلام

حدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقوبة اختراق الحظر الإعلامي للاعبي الفريق الأول بالنادي، بمبلغ 250 ألف جنيه. وذلك في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة عن التعاون مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك المداخلات مع كافة وسائل الإعلام.

جاء ذلك في إطار حرص مدير الكرة بالأهلي، على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مبارياته في بطولة الدوري العام.

الزمالك يؤدى صلاة الجمعة في كينيا

أدت بعثة فريق الزمالك صلاه الجمعة في الطابق الأول من الفندق الذي يقيم به في كينيا قبل مواجهة جورماهيا الكيني .

ويواجه الزمالك فى الثالثة من عصر بعد غدا الاحد فريق جورماهيا الكيني في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

صراع بدني ينتظر الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

أدى لاعبو سيمبا التنزاني تدريبات بدنية قوية في صالة الجيم بفندق إقامة الفريق في الاسكندرية، وذلك استعداداً لمواجهة النادي الأهلي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يركز الجهاز الفنى لبطل تنزانيا على الجوانب البدنية قبل مواجهة الشياطين الحمر فى المباراة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في تمام التاسعة مساء غد السبت، في المباراة التي يستضيفها استاد برج العرب بالاسكندرية .

ربيعة ووحيد في قائمة الأهلي ضد سيمبا.. واستبعاد رمضان وياسر وحمدي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي 18 لاعباً ، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وجونيور أجاي.

ننشر نص خطاب الأهلي إلي اتحاد الكرة بشأن مواعيد مباريات الدوري

ننشر نص خطاب النادي الأهلي الذى تم إرساله صباح اليوم الجمعة لاتحاد الكرة، يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

بيراميدز ردا علي بيان الأحمر: الأهلي بمن حضر!

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على البيان الصادر من النادي الأهلي، والذي هدد فيه اتحاد الكرة بالاعتذار عن خوض أية مباراة يقوم بتعديل موعدها عما تم إعلانه مسبقا من قبل لجنة المسابقات.

وضع إكليل الورود علي النصب التذكاري لشهداء الأهلي

أحيى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة الذكرى السابعة لوفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ للتأكيد على أن الأهلي لم لن ينسى شهداءه ، وأن ذكراهم ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسئوليه .