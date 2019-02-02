شكرا لقرائتكم 6 جنسيات مختلفة تقود قطر للفوز بكأس آسيا للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل المنتخب القطري على لقب كأس آسيا 2019، بعد فوزه على اليابان 3-1 في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويدين المنتخب القطري بالفوز إلى لاعبين من 6 جنسيات مختلفة، صنعوا الفارق لقطر في منافسات البطولة، حيث ضمت القائمة 14 لاعبا من أصول مختلفة، بجانب 9 لاعبين من قطر.

ويتواجد 5 لاعبين في قائمة قطر من أصول سودانية، يتقدمهم المعز علي هداف البطولة والحاصل على جائزة أفضل لاعب، إلى جانب عبدالكريم حسن الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2018، وعبدالعزيز حاتم وعاصم ماديبو وحامد إسماعيل، فيما تعود جذور علي عفيف وشقيقه أكرم إلى تنزانيا، وبيدرو ميغيل من البرتغالي.

وتعود أصول بسام الراوي إلى العراق، وتواجد الثنائي بوعلام خوخي وكريم بوضياف أيضا في قائمة المنتخب القطري، وهما من الجزائر، وضمت قائمة قطر أيضا ثلاثة لاعبين من مصر، وهم أحمد علاء الدين وأحمد فتحي وعبدالرحمن محمد مصطفى.

ويعتبر كلا من خالد محمد وتميم المهيزع وسالم الهاجري وعبدالكريم العلي ويوسف حسن ومحمد البكري وطارق سلمان وحسن الهيدوس وسعد الشيب من أصول قطرية.