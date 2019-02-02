شكرا لقرائتكم لايبزيغ يقسو على هانوفر بثلاثية ويقترب من مونشغلادباخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق لايبزيغ على مضيفه هانوفر 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وسجل أهداف لايبزيغ مارسيل هالستينبيرغ في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول من ركلة جزاء وويلي أوربان، هدفين، في الدقيقتين 64 و85. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد هانوفر عند 11 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام نورنبرغ صاحب المركز الأخير.