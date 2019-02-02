مفوض الدوري الأميركي يكرم وايد ونوفيتسكي باختيارهما لمباراة كل النجوم

اسماء السيد - سيحصل كل من المخضرمين دواين وايد والألماني ديرك نوفيتسكي على فرصة المشاركة في مباراة كل النجوم (أول ستارز) التي تقام سنويا بين أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، للمرة الأخيرة في مسيرتهما بقرار من مفوض البطولة آدم سيلفر، وذلك تكريما لمكانتهما في تاريخ البطولة.

ولم يتم اختيار نوفيتسكي (40 عاما) ووايد (37 عاما) اللذين يخوضان موسمهما الأخير في الدوري بقميصي دالاس مافريكس وميامي هيت تواليا قبل الاعتزال، لخوض هذه المباراة التي تقام بنسخة 2019 في 17 شباط/فبراير على ملعب "سبكتروم سنتر" في تشارلوت بكارولاينا الشمالية.

لكن سيلفر اتخذ قرارا استثنائيا بمشاركتهما لأنهما "يجسدان أفضل ما في الدوري الأميركي للمحترفين: موهبة رائعة، طموح واحترافية، بالإضافة الى التفاني في تعزيز مجتمعاتهما ونمو كرة السلة في جميع أنحاء العالم".

وتابع "كمحفل عالمي لكرة السلة، مباراة +أول ستارز+ هي المكان المثالي لتحية هذين البطلين من الطراز الرفيع".

ولم يتم اختيار نوفيتسكي ووايد في تشكيلة اللاعبين الخمس الأساسيين في كل من الفريقين في التصويت الذي يشارك فيه الجمهور، اللاعبون والصحافة المتخصصة، أو من بين الـ14 بديلا الذين تقع مهمة اختيارهم على مدربي أندية الدوري.

لكن الألماني الذي يدافع عن ألوان دالاس مافريكس منذ 1998 وتوج معه بلقب الدوري عام 2011، سيحصل على فرصة المشاركة في هذه المباراة الاستعراضية للمرة الرابعة عشرة، ليكون بذلك صاحب ثاني أكثر مشاركة فيها بين لاعبي نسخة 2019 بعد نجم لوس أنجليس ليكرز الجديد ليبرون جيمس (15) الذي اختير مع نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو كقائدين لفريقي المباراة.

وحصل جيمس، العائد الخميس من اصابة أبعدته عن الملاعب منذ يوم عيد الميلاد، على أعلى نسبة في تصويت المنطقة الغربية، فيما جاء اليوناني المتحدر من أصول نيجيرية في مقدمة تصويت الشرقية.

وبموجب الصيغة الجديدة المعتمدة اعتبارا من 2018، يختار قائدا الفريقين أربعة لاعبين من قائمة الـ 8 الأساسيين الآخرين الى جانبهما في المباراة، دون الأخذ بالاعتبار الى أي منطقة انتموا.

وفي المنطقة الغربية، هناك صانع ألعاب غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري وزميله كيفن دورانت، وجناح أوكلاهوما سيتي ثاندر بول جورج، وافضل مسجل في البطولة نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن.

وفي الشرقية، تم اختيار لاعب ارتكاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد، صانع ألعاب بوسطن سلتيكس كايري إيرفينغ، كاوهي لينارد (تورونتو رابتورز) وكيمبا ووكر (تشارلوت هورنتس).

واختار مدربو الأندية اللاعبين البدلاء وهم في الشرقية كايل لاوري (تورونتو رابتورز) وكريس ميدلتون (مليووكي باكس) وبرادلي بيل (واشنطن ويزاردز) وبن سيمونز (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز) وبلايك غريفين (ديترويت بيستونز) والمونتينيغري نيكولاس فوشيفيتش (اورلاندو ماجيك)، إضافة الى فيكتور أولاديبو (انديانا بيسرز) الذي لن يشارك بسبب الإصابة.

أما في الغربية، فوقع الخيار على راسل وستبروك (اوكلاهوما سيتي ثاندر) وداميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز) وكلاي تومسون (غولدن ستايت ووريرز) وانتوني ديفيس (نيو اورليانز بيليكانز) ولاماركوس الدريدج (سان انتونيو سبيرز) والصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس) وكارل انتوني تاونز (مينيسوتا تمبروولفز).

وفي 7 شباط/فبراير الحالي، سيختار جيمس ويانيس في الجولة الأولى تشكيلتيهما الأساسيتين، ثم البدلاء في الجولة الثانية، على أن تنحصر الجولة الثالثة باختيار نوفيتسكي أو وايد الذي سيخوض هذه المباراة للمرة الثالثة عشرة في مسيرة طويلة بدأت عام 2003 مع ميامي بالذات، توج خلالها بلقب الدوري ثلاث مرات، أولها 2006 بصحبة أسطورة الارتكاز شاكيل أونيل ثم 2012 و2013 بصحبة صديقه ليبرون جيمس الذي وصل معه الموسم الماضي الى نهائي الدوري مع كليفلاند كافالييرز، علما بأنه و"الملك" خسرا نهائي 2011 أمام نوفيتسكي.