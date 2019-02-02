وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده فى افتتاح الدورى المصرى لكرة القدم الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد الكردى مساعد الوزير لشئون البطولة لحضور افتتاح دوري كرة القدم الأمريكية.
وأكد مساعد الوزير، أن دعم وزارة الشباب والرياضة لجميع الرياضات المختلفة، واهتمامها بابداعات الشباب، وتنمية مهاراتهم، هو الدور الرئيسي للوزارة وما تسعي دائما لتحقيقه.
وأكد مساعد الوزير، حرص الدكتور أشرف صبحي، على دعم الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية، من أجل النهوض بالرياضة في مصر.
وقال كردي، الدكتور أشرف صبحي، يولي اهتمامه لتوسيع قاعدة اللعبة، لتفريغ طاقات الشباب واستثمارها في الرياضة دائما.
فيما أكد عمرو حبو رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية، أن النسخة الخامسة تأتي بعد نجاح الأربع مرات الماضية، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر للبطولة.
ويشارك في البطولة مجموعيتين شرق وغرب القاهرة، وعن مجموعة شرق القاهرة فرق، (كايرو ولفز- هيل هاوندز – كايرو واريرز – كايرو بيرز – تايجرز msa-ايجلز guc-الجزيره ثاندر- تاتينز auc ).
ويمثل مجموعة غرب القاهرة فرق ( كايرو هيل هاوندز - كايرو ولفز - والجزيرة ثاندر - msa تايجرز ) ،ويمثل مجموعة شرق القاهرة ( كايرو واريرز – كايرو بيرز – guc ايجلز – auc تاتينز ).
وينظم الا ئتلاف المصري لكرة القدم الامريكية يوما ترفيهيا لكل أفراد العائله لتشجيع الجمهور للحضور والاستمتاع بمنافاسات البطولة.
وشهد اليوم الأول مواجهتين، أنتهت المواجهة الأولى التي جمعت بين فريقى الجزيرة ثاندر و auc تاتينز، وانتهت لصالح فريق ثيندر بنتيجة ٢٠ - ١٦، في مباراة قوية استطاع ثيندر تحقيق المفاجأة بالفوز باللقاء.
و حصد مايكل برسوم نجم فريق ثاندر، لقب أفضل لاعب في اللقاء.
وجمعت المواجهة الثانيه فريقي، هيل هاوندز وكايرو بييرس، وانتهت لصالح فريق هيل هاونز بنتيجة ٢٦ - ٦ ، حامل لقب الَموسم الماضي.
وحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء اللاعب عمرو صلاح نجم الفريق الهاوندز.
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