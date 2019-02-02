أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها غداً ،السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لافتا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.

قال هشام محمد، لاعب وسط الأهلي، إن أي بطولة يشارك بها الأهلي بهدف تحقيق اللقب.

الأهلي يُعلن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي سيمبا ويثق في التزام جمهوره أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء غداً، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. تفاصيل أول مران للزمالك فى كينيا ومكالمة اطمئنان من مصر للبعثة خاض الزمالك أول تدريب له بكينيا على ملعب يوتيللي فى العاصمة الكينية نيروبي الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق مسافة 6 كيلو متر وذلك بعد وصول البعثة فجر اليوم الجمعة إلى كينيا، استعدادا لملاقاة فريق جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى. إصابة عبد الله جمعة فى المران الأول للزمالك بكينيا تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، لإصابة في تدريبات الفريق الأبيض اليوم بكينيا فى أنكل القدم ولم يتمكن اللاعب من استكمال المران.

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