تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة... انطلاق بطولة الجمهورية نصف ماراثون بالأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة الرياضية وبالتعاون مع الاتحاد المصري لألعاب القوي، نظمت وزارة الرياضة بطولة الجمهورية نصف ماراثون (رجال – سيدات) بالأقصر. انطلقت البطولة لمسافة 1200 متر اليوم الجمعة بمشاركة 500 مشارك ومشاركة من المصريين والأجانب والذي أقيم بين المناطق الاثرية . يأتي المهرجان ضمن برنامج منظمي الأحداث الرياضية والاستعراضية والترفيهية العالمية بالإدارة العامة للسياحة الرياضية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

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