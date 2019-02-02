اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة وأبرزها ، تأكيد من أشرف صبحي وزير الرياضة على تنظيم عالمي لكأس الأمم الأفريقية.

ننشر نص خطاب الأهلى لاتحاد الكرة بشأن رفض تغيير جدول الدورى

ينشر ”الخليج 365” نص خطاب النادى الأهلى لاتحاد الكرة الذى تم إرساله صباح اليوم الجمعة، يخطره بأن النادى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته فى بطولة الدورى

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خلال اجتماعه برئيس الوزراء.. أشرف صبحي: انتظروا تنظيم عالمي لكأس الأمم الأفريقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بترتيبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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مارتن لاسارتي يتحدث عن طموحات الأهلي أمام سيمبا و"لعنة" الإصابات

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها غداً ،السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لافتا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.

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هشام محمد: الأهلي جاهز لمواجهة سيمبا.. وهدفنا تحقيق اللقب الإفريقي

قال هشام محمد، لاعب وسط  الأهلي، إن أي بطولة يشارك بها الأهلي بهدف تحقيق اللقب.

 

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الأهلي يُعلن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي سيمبا ويثق في التزام جمهوره

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء غداً، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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تفاصيل أول مران للزمالك فى كينيا ومكالمة اطمئنان من مصر للبعثة

خاض الزمالك أول تدريب له بكينيا على ملعب يوتيللي فى العاصمة الكينية نيروبي الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق مسافة 6 كيلو متر وذلك بعد وصول البعثة فجر اليوم الجمعة إلى كينيا، استعدادا لملاقاة فريق جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

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إصابة عبد الله جمعة فى المران الأول للزمالك بكينيا

تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، لإصابة في تدريبات الفريق الأبيض اليوم بكينيا فى أنكل القدم ولم يتمكن اللاعب من استكمال المران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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