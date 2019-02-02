شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مؤتمر جروس قبل مواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إقامة المؤتمر الصحفى للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، فى الثانية والنصف من ظهر الغد قبل التدريب الأخير للفريق غدا السبت للحديث عن استعدادات الفريق الأبيض ورؤيته لمباراة جورماهيا.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام بتمام الساعة الثالثة عصر غدا الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

كانت البعثة البيضاء قد وصلت إلي نيروبي فجر الجمعة استعدادا لمواجهة جورماهيا وكان في استقبال البعثة كلا من هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وأيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض ثم حصل اللاعبين علي راحة بعد الوصول لفندق الإقامة في نيروبي وأدت البعثة بعد ذلك صلاة الجمعة بفندق الإقامة حيث استعانت بإمام مصرى ضمن مجموعة العمل بالسفارة عبد المحسن يحيي وكان عنوان الخطبة: "تنمية الأوطان أمانة ومسئولية" وحرص عدد كبير من اللاعبين وأيمن عبد العزيز مدرب الفريق على الصلاة ومعهم المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة ورئيس البعثة بجانب أيمن حافظ ثم خاضت عصرا أول مران لها بكينيا قبل أن تعود لفندق الإقامة.