اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 1 / 2 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الخاصة بمواجهة جورماهيا الكينى فى افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية.
بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة فى نيروبى.. والخطبة حول "تنمية الأوطان"
أدت بعثة نادى الزمالك، صلاة الجمعة بفندق الإقامة بمدينة نيروبى، عاصمة كينيا، فى يوم البعثة الأول بالعاصمة الكينية قبل مواجهة جورماهيا الكينى بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى واستعانت بعثة نادى الزمالك بإمام مصرى ضمن مجموعة العمل بالسفارة وهو عبد المحسن يحيى وكان عنوان الخطبة "تنمية الأوطان أمانة ومسئولية".
تفاصيل أول مران للزمالك فى كينيا ومكالمة اطمئنان من مصر للبعثة
خاض نادى الزمالك أول تدريب له بكينيا على ملعب يوتيللي فى العاصمة الكينية نيروبي الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق مسافة 6 كيلو متر وذلك بعد وصول البعثة فجر اليوم الجمعة إلى كينيا، استعدادا لملاقاة فريق جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.
جاءت بداية مران نادى الزمالك عبارة عن جري حول الملعب لمدة 10 دقائق تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وبعدها قام السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للعب الكرة من لمسة واحدة وشارك المدير الفنى فى الإشراف علي إحدى المجموعات الثلاث كما تضمنت التدريبات بعض النواحي الخططية والتكتيكية التى نفذها اللاعبين تحت إشراف جروس.
تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، لإصابة في تدريبات الفريق الأبيض اليوم بكينيا فى أنكل القدم ولم يتمكن اللاعب من استكمال المران ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل قي الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي غدا السبت خلال التدريب الأخير للفريق الذي سيقام على ملعب المباراة لتحديد موقفه من المشاركة في اللقاء من عدمه.
السعيد يستمر فى قيادة هجوم الزمالك أمام جورماهيا رغم واقعة المقاصة
ستقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على استمرار عمر السعيد فى قيادة هجوم الفريق أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.
وكشف الجهاز المعاون لجروس إن غضب عمر السعيد خلال تغييره أمام المقاصة فى المباراة الأخيرة بالدورى الممتاز، نظرا لرغبته فى استكمال المباراة ولكنه لم يفتعل أي أزمة خلال التغيير أو التدريبات وإنه أعرب فقط عن حزنه فى لحظة استبداله واعتبره الجهاز الفنى أمر طبيعى خاصة لرغبته اللاعب فى مواصلة إثبات جدارته بقيادة خط هجوم الفريق الأبيض بشكل أساسى، وحرص الجهاز الفنى للأبيض على مواصلة دعمه من أجل تقديم مزيدا من الجهد خلال الفترة الجارية.
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