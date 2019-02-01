بالأرقام: سولاري يتفوق علي فالفيردي

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف برشلونة نظيرة وريال مدريد الأربع المقبل على ملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس ملك إسبانيا، وتكون هذه المواجهة المدربان الأرجنتيني سانتياجو سولارى و الإسباني إرنستو فالفيردى.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين الأولى فى الدورى الإسبانى هذا الموسم والتى انتهت بفوز البارسا بخمسة أهداف مقابل هدف للريال وكانت هى المباراة الأخيرة للمدير الفنى السابق للريال جولين لوبيتيجى، والتي تمت إقالتة

عقب الخسارة وتولى بدلا منه المهمة المدرب الأرجنتينى.

وأعاد سانتياجو سولارى الريال لأفضل حالاته فى الوقت الحالى، وأيضاً حصل على نتائج أيجابية جداً للفريق و أرقام المدرب الأرجنتينى مع الملكى أفضل من أرقام فالفيردى مع برشلونة هذا الموسم.

سولارى لديه نسبة فوز أعلى من فالفيردى، ومتعادل في نسبة الأهداف المُسَجلة والمُستقبلة.

فالفيردى قاد برشلونة هذا الموسم فى 34 مباراة و سولارى قاد ريال مدريد فى 22 مباراة، فالفيردى فاز فى 24 مباراة، بنسبة فوز 71%، بينما فاز سولارى في 17 مباراة، بنسبة فوز 77%.

مدرب ريال مدريد فشل فى 22% من المباريات (تعادل و 4 هزائم) بينما مدرب برسلونة فشل فى 29% من المباريات (6 تعادل و4 هزائم).

ريال مدريد تحت قيادة سولارى سجّل 54 هدف ، واستقبل 22 هدف فى 22 مباراة، بينما برشلونة بقبادة فالفيردى سجّل 89 هدف واستقبل 33 هدف فى 34 مباراة.