الإفريقي للتايكوندو يعلن عن ميداليات البطولة المفتوحة للباراتايكوندو

كتب- عماد يونس وعبدالرحمن أبوهاشم

أعلن الاتحاد الإفريقي للتايكوندو برئاسة اللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد العالمي للعبة، عن التصميم النهائي للنسخة الرابعة من بطولة إفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو المقامة يوم ٢٠ فبراير بمدينة

الغردقة.

و كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن من قبل عن مسابقة لتصميمات ميداليات البطولة و تقدم عدد من المصممين بتصميمات مختلفة و

تم اختيار تصميمات محمد جمال عواد لتكون هي التصميمات الرسمية للبطولة.

و تشهد النسخة الرابعة من البطولة الإفريقية المفتوحة للباراتايكوندو رقم قياسي في المشاركة حيث سيشارك في المنافسات 120 لاعب و لاعبة يمثلون 28 دولة من الخمس قارات.