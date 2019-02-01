فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمباراة فالنسيا

كتبت: سارة جاب الله

أعلن إرنستو فالفيردي عن قائمة برشلونة إستعداداً لمباراة غد السبت أمام نظيرة فالنسيا ، في الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وتم استدعاء ايناكي بينيا مكان سيلسن، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بسبب تمزق في عضلة الساق

اليمنى، وفقا لما أكده برشلونة في بيان على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت.

وشهدت القائمة غياب أيضا سيرجي بوسكيتس بسبب الإيقاف ، بعد أن حصل على البطاقة الصفراء الخامسة ضد جيرونا ،

ليتم تعويضه بسامبر.

وعودة موريللو مع فيرمايلين، إلى جانب بيكيه، ولينجليت. فيما يتواصل غياب ، أومتيتي ، ديمبلي، رافينيا بسبب الإصابة، واستبعاد القادم الجديد توديبو بقرار فني.

وجاءت القائمة على كالتالي:

ألبا، ألينا، آرثور، فيدال، سامبر، ايناكي بينيا، كوتينيو، لينجليت، لويس سواريز، مالكوم، ميسي، بيكيه، راكيتيتش، سيميدو، بواتينج، سيرجي روبيرتو، تير شتيجين، فيرمالين، وموريللو.