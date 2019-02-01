برشلونة يعلن إصابة حارس مرمى الفريق قبل مواجهة فالنسيا

مباراة برشلونة وفالنسيا كتبت: سارة جاب الله أعلن برشلونة الإسباني عن إصابة الهولندي ياسبر سيلسن حارس مرمي الفريق خلال تدريبات الفريق اليوم إستعداداً لمواجهة فالنسيا غداً السبت في الدوري الإسباني . وتعرض سيلسن لتمزق في ساقه اليمنى ليغيت عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، مما سيكلفه الغياب عن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. اليمنى ليغيت عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، مما سيكلفه الغياب عن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ويبلغ سيلسن من العمر تسعة وعشرين عاماً وعلي مارك أندريه تير شتيجن حارساً أساسياً في الليجا وكأس أسبانيا ودوري أبطال أوروبا. يذكر أن القرعة قد أوقعت برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في نصف نهائي البطولة، ما يعني أن شتيجن سيتولى المهمة في الكلاسيكو.

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