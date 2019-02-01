شاهد.. محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول

كتبت: سارة جاب الله

يشارك محمد صلاح لاعب ليفربول علي ملعب مليوود إستعداداً لمواجهة وست هام يونايتد الإثنين المقبل الموافق الرابع من فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتدرب محمد صلاح مع فريقة

ضمن أصدقائة في درجة حرارة متجمدة مساء اليوم الجمعة.

يتصدر محمد صلاح ىحتي الأن قائمة هداف الدوري الإنجليزي برصيد ستة عشر هدفاً ، ويلية أوبامينج لاعب أرسنال

برصيد خمسة عشر هدفاً، وجاء ء في المركز الثالث الذي غاب عن المنافسة بسبب الإصابة هاري كين نجم توتنهام برصيد أربعة عشرة هدفاً.

ويتصدر ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد61 نقطة، ويلية مانشستر سيتي برصيد 56 نقطة ، وجاء توتنهام في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.