الهاني سليمان وبازوكا يغيبان عن الاتحاد السكندري أمام المصري

القاهرة - بوابة الوفد

اختار حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بمدينة السويس إستعدادا للقاء المصرى الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري الممتاز بستاد السويس.

ضمت القائمة كلا من: محمود الزنفلى

و صبحى سليمان و محمود رزق و ولاس سليفا و محمد انور و محمود شعبان و محمد ناصف و صبرى رحيل و سيد سالم و هشامصلاح وكريم الديب وأحمد توفيق وأحمد نبيل مانجا و نور السيد و خالد الغندور و أحمد دوواد و عمار حمدى و كريم ممدوح و تونى سليفا و رزاق سيسيه و توشكا و خالد قمر .

ويغيب عن اللقاء للاصابة كل من : الهانى سليمان ومحمد بازوكا