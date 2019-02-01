رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 1 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 1 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها منافسة محمد صلاح نجم الفريق على لاعب الشهر في الدوري.

وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- كلوب يكشف موعد عودة أرنولد

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موعد عودة أليكس أرنولد نجم الفريق في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد أن غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة في الركبة.

وذكر كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بأن أرنولد سيعود للمشاركة في التدريبات الأسبوع المقبل بعد أن غاب عن الفريق في المباريات الماضية بسبب الإصابة في الركبة.

وأشار كلوب إلى أن أرنولد لن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الأثنين المقبل أمام ويست هام يونايتد مؤكدًا أن الأقرب هو مشاركة اللاعب في المباريات الأسبوع المقبل.

-كلوب يرد على ووكر

قام يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالرد على صورة نشرها كايل ووكر نجم مانشستر سيتي في تويتر ألمح فيها إلى سخريته من الأول بعد تعادله أمام ليستر سيتي بهدف لمثله يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"لا أعلم ما قاله الناس عنا (بعد إهدار نقطتين في لقاء ليستر)، علي القول إن الكلام يوضح الشخص الذي يتفوه به".

وحين سئل تحديدا عن منشور ووكر أوضح "لم أحتفل أبدا بإهدار فريق لنقاط أو خسارته مباراة، هذا ليس مسموحا. لم أطلب أبدا من أحد أن ينظف نصف ملعب ويترك النصف الآخر متسخا بالطين. هكذا أفهم الرياضة. عليك أن تقوم بعملك وأن تحاول إظهار أفضل أداء".

- اتهام لبفربول بالتلاعب في مباراة ليستر

وجهت العديد من الانتقادات على ليفربول الإنجليزي الذى استخدم أساليب غير رياضية للتفوق على ضيفه ليستر سيتى خلال مواجهة الفريقين فى الدورى الإنجليزى الممتاز مساء الأربعاء الماضى.

وأكدت الصحيفة بأنه ضربت عاصفة ثلجية قوية مدينة ليفربول وغطت ملعب أنفيلد قبل انطلاق اللقاء المهم بين الفريقين.

وقام العاملون فى ملعب أنفيلد بتنظيف جزء واحد من الملعب وهو الجهة التى سيهجم عليها فريق ليفربول فى الشوط الثانى.

- صلاح ينافس ثلاثى مانشستر يونايتد على لاعب الشهر فى البريميرليج

دخل محمد صلاح نجم ليفربول قائمة اللاعبين المرشحين في القائمة الاي أعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين للحصول على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج عن شهر يناير الماضي.

وتواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين لحصد الجائزة مع ثلاثي مانشستر يونايتد الحارس ديفيد دي خيا وماركوس راشفورد وبول بوجبا بجانب ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي وتروي دييني لاعب واتفورد.

- غضب عربي من برنامج تونسي بسبب محمد صلاح

تسبب برنامج تونسي في موجة غضب آلاف المصريين والعرب على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سخريته من محمد صلاح نجم ليفربول وهاجم الآلاف الصفحة الرسمية للقناة التونسية.

وتسببت سخرية برنامج (أمور جدية) المذاع على فضائية الحوار التونسية من صلاح في موجة تعليقات غاضبة من محبي الفرعون المصري بغضب على منشور القناة واتهموا القناة بمحاولة إثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والتونسية.

واستعان البرنامج بشخص يرتدي القميص الرياضي لمحمد صلاح وشعر مستعار يشبه شعر اللاعب ودخل الاستوديو وأخذ يعلق على صور لصلاح من بينها رد ساخر وغير لائق على سؤال عن سر تربية صلاح لشعره وهو ما أثار غضب جمهور صلاح العريض.