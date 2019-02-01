رياضة | عاجل.. خافيير أجيري يوجه ضربة موجعة للحضري قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خافيير أجيري يوجه ضربة موجعة للحضري قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني صدمة قوية إلى عصام الحضري حارس مرمى فريق النجوم قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري غلق الباب أمام عودة المخضرم عصام الحضري، حارس النجوم من جديد عقب مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم مؤخراً في روسيا.

وشدد أجيري على أعضاء الجهاز المعاون أن عصام الحضري، خارج الحسابات خلال المرحلة المقبلة، ولا يوجد أي تفكير في ضمه أو منحه فرصة جديدة خاصة إن هناك عدد كبير من الحراس على الساحة يستحقون الفرصة والمشاركة.

وأعلن عصام الحضري مؤخراً تراجعه عن الاعتزال الدولي بعد الانتقال إلى فريق النجوم وفسخ عقده مع الإسماعيلي.

من جانبه، قيد نادي النجوم الحارس الدولى عصام الحضرى في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية استعدادًا لمباراة الزمالك في الدوري المصري.

ويستعد النجوم لمواجهة الزمالك يوم 9 فبراير المقبل، على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

ويأمل عصام الحضري في قيادة نادي النجوم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك المدجج بالنجوم واللاعبين أصحاب الخبرة.