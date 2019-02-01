رياضة | مدرب أهلي جدة السعودي يوجه صدمة قوية لـ"عبد الشافي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أهلي جدة السعودي يوجه صدمة قوية لـ"عبد الشافي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدي الجهاز الفني لفريق الأهلي السعودي بقيادة الأرجنتيني بابلو جويدى، إلى استبعاد اللاعب المصرى محمد عبد الشافى من قائمة الفريق بالنسخة الجديدة من مسابقة دورى أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مدرب الأهلي السعودي، حجز مقعدين من أصل 4 للأجانب فى القائمة الآسيوية، للسورى عمر السومة، وديجانينى تفاريس من كاب فيردى، ولن يضم "عبد الشافي" للرباعي الأجنبي.

ولم يكشف المدرب الأرجنتيني عن الثنائي الأجنبي الآخرين مع السومة وتفاريس في قائمة الأهلي بالقائمة الآسيوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادى الأهلى السعودى يرغب في قيد مدافع ولاعب فى مركز هجومى في المقعدين الشاغرين للأجانب بالقائمة الأسيوية.