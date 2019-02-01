رياضة | ريال مدريد يرفع عرضه لـ 100 مليون يورو لضم نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرفع عرضه لـ 100 مليون يورو لضم نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ويجهز مسئولو النادي الإسباني عرضا ضخما، من أجل ضم كين لصفوف فريق ريال مدريد، بعدما ظهر العقم الهجومي للفريق هذا الموسم، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "دون بالون"، إن ريال مدريد سيقدم عرض مالي كبير لنادي توتنهام في الصيف المقبل، مع إمكانية دخول لاعب من النادي الملكي في الصفقة.
ويريد بيريز رئيس نادي ريال مدريد رفع العرض المالي إلى 100 مليون يورو بدلا من 70 مليون يورو، للظفر باللاعب الإنجليزي لصفوف الملكي.
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