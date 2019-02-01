شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهته للأهلي .. سيمبا التنزاني: سنجد صعوبة في الخروج أمامه بنتيجة إيجابية والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال باتريك، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، في المؤتمر الصحفي الخاص بمبارته مع الأهلي المصري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا: "الأهلي من أكبر أندية إفريقيا، ومهمة فريقه صعبة في اللقاء".

وتابع المدير الفني: "كل مباراة لها ظروفها الخاصة، خاصة أن الأهلي يتمتع بعاملي الأرض والجمهور، وشكل الفريق في مواجهة الإياب في تنزانيا سيختلف عن ما سيحدث في مواجهة الغد".

واستكمل: "سنواجه الأهلي في ملعبه وبالتأكيد سنجد صعوبة في الخروج أمامه بنتيجة إيجابية، وسأكون سعيد جدًا حال تحقيق ذلك".

وأكد باتريك خلال حديثه، أن الأهلي يعاني من إصابات إلا أنه لديه قائمة تضم ٣٠ لاعبًا قادرين على تعويض الغيابات، مشيرًا إلى أن فريقه أيضًا يعاني بعدما تأكد غياب ٤ عناصر من تشكيل الفريق الأساسي أمام الأحمر.

واختتم: "الحكام يأخذون صف الفريق صاحب الأرض، هذه حقيقة واضحة في إفريقيا".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره سيمبا، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من البطولة القارية، على استاد برج العرب بالإسكندرية.