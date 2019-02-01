شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب في البريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، تواجد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، في شهر يناير الماضي.

يذكر أن صلاح شارك في أربعة مباريات مع الريدز في البريميرليج في الشهر الماضي، أمام كلًا من مانشستر سيتي وبرايتون وكريستال بالاس وليستر سيتي.

وتمكن الجناح المصري في ذلك الشهر من تسجيل ثلاثة أهداف، بواقع هدفًا أمام برايتون وهدفين أمام كريستال بالاس.

وقد ضمت قائمة المرشحين كلًا من:

لاعب ليفربول "محمد صلاح".

حارس مانشستر يونايتد "ديفيد دي خيا".

لاعب واتفورد "تروي دييني".

لاعب مانشستر يونايتد "بول بوجبا".

لاعب مانشستر يونايتد "ماركوس راشفورد".

لاعب مانشستر سيتي "ليروي ساني".