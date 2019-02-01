شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة لاعبو الزمالك تبرئ حازم إمام من واقعة المقاصة واتجاه لرفع العقوبة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برأت شهادة لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والجهاز الفني، حازم إمام من تهمة سبه لصلاح ريكو لاعب مصر المقاصة.

وطالب اللاعبين والجهاز الفني مجلس الإدارة بإلغاء العقوبة المالية المطبقة على حازم بسبب طرده لأنه قام بسب الكرة في حوار مع زميله إبراهيم حسن، ولم يتطرق لأي لاعب في المقاصة أو حكم المباراة، الأمر الذي أوضحه اللاعبون لإدارة البعثة وإسماعيل يوسف وأحمد جلال إبراهيم، فضلا عن طلبهم تدخل أمير مرتضي منصور، المشرف على الكرة والتوسط لرفع العقوبة المالية عن اللاعب.

وعلمت «المصري اليوم» أن رئيس النادي قد يتخذ قرار برفع العقوبة المالية عن حازم إمام في حالة فوز الفريق على جورماهيا الكيني، واقتناص أول ثلاث نقاط في المجموعة.