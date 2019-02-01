شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» يثير الجدل فى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النجم البرازيلى «نيمار» العودة إلى «بيته القديم»، برشلونة، للتعافى من إصابته القوية التى تعرض لها قبل أسبوع، ما أثار «الجدل» بشأن إمكانية عودته إلى النادى «الكتالونى». وتعرض النجم البرازيلى، نيمار دا سيلفا، للإصابة، الأسبوع الماضى، خلال لقاء فريقه باريس سان جرمان وستراسبورج، ضمن منافسات كأس فرنسا لكرة القدم.

ويبدأ نجم باريس سان جرمان مرحلة إعادة التأهيل فى برشلونة، قبل العودة إلى باريس من خلال تكثيف العلاج أملاً فى العودة السريعة إلى المباريات، لكن الطبيب البرازيلى، رودريجو لاسمار، نصح اللاعب البرازيلى باتباع طريقة العلاج التصاعدى وتجنب إجراء عملية جراحية، ما قد يُبقيه خارج الملاعب فترة أطول.

وأثار قرار «نيمار» بالذهاب إلى برشلونة لبدء إعادة التأهيل الجدل، خاصة أن النادى الباريسى وفر له أطباء بارزين للعلاج.

وأُثيرت أنباء حول اقتراب «نيمار» من العودة إلى فريقه السابق برشلونة، بعد شائعات ظهرت عن عدم رضاه مع فريقه الجديد باريس سان جرمان.

وأجاب النجم البرازيلى، نيمار دا سيلفا، بطريقة غير متوقعة عن إمكانية عودته إلى فريقه السابق، بعدما ترددت أنباء عن رغبته فى العودة إلى صفوف البارسا من خلال تلفظه بألفاظ مسيئة أثناء تواجد الصحفيين. وقال الصحفى: «هل تريد ارتداء قميص برشلونة مرة أخرى؟»، ولم يكن جواب «نيمار» دبلوماسياً كعادته، بل قرر الخروج عن حدود اللباقة.

وأجاب اللاعب، البالغ من العمر 26 عاماً، بعبارة نابية ذات ألفاظ مسيئة وغير لائقة، ما أثار غضب الصحفيين المتواجدين فى استقبال اللاعب.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن «نيمار» يبدو أنه فقد أعصابه بسبب هذا السؤال الذى تلقاه بشكل مكرر وبإلحاح مستمر، إلى جانب عدم رغبة البارسا فى عودته مرة أخرى خلال الفترة الماضية، ما جعله يرد بتلك الطريقة.